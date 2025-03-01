Atlantik’te Zelenski çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında önceki gece kameralar önünde yaşanan tartışma dünyada şok etkisi yarattı. Beyaz Saray'da bir tarafta Zelenski, diğer tarafta Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasında yaşanan gerilim sonrası Avrupalı liderler de tartışmaya dâhil oldu. Çok sayıda lider sosyal medya platformu X'ten yaptıkları açıklamalarda Ukrayna ve Zelenski'ye koşulsuz desteklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Ukrayna Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa paylaştıkları ortak mesajda "Saygınlığınız Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü, cesur ve korkusuz olun. Başkan Zelenski asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu kaydederek Konsey'in Avrupa'da barışı, demokratik güvenliği, istikrarı ve refahı inşa ettiğini belirtti.

TARİHİ MÜCADELENİN ARKASINDAYIZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Almanya ve Avrupa'ya güvenebileceğini belirtti.

Belçika Başbakanı Bart De Wever "Ukrayna ve halkının, sebepsiz Rus saldırganlığına karşı kendisini savunmak için verdikleri tarihi mücadelenin arkasındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir" değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç, Ukrayna'nın yanında. Büyük Ukrayna" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Batı'nın her bölünmesi hepimizi daha da zayıflatıyor ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarıyor" dedi.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro "Ukrayna her zaman Portekiz'e güvenebilir" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkesinin, "adil ve kalıcı bir barış" konusunda Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti.

HAYATININ ROLÜNÜ OYNADI

Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Trump'ın 'Vasat komedyen ve diktatör' diye aşağıladığı Ukrayna lideri Zelenski, ABD'nin taleplerini reddederek 'hayatının rolünü' oynadı. Avrupalı liderlerden destek gördü.