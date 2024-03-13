Atom bombasının icadına ödül mü verilir!

Japonlar 78 yıl önce kentlerini yerle bir eden atom bombasının geliştirilmesini anlatan "Oppenheimer" filminin Oscar ödülü almasına tepki gösteriyor. Fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan biyografik film, dünya çapında 954 milyon dolar hasılat yaptıktan sonra 7 Oscar kazandı. Japonlar filmin ülkelerinde vizyona girmesine bile karşı.Anadolu Ajansı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da halkın nabzını tuttu. İsmini vermeden görüş bildiren kırtasiyeci Nagai, savaş döneminde ABD'nin atom bombalarını, Japon halkı üzerinde deneyler yapmak için kullandığını söyleyerek "Bize büyük acılar çektikten yıllar sonra aynı acıları bir de bu bombayı yapan kişiyi dâhi olarak gösteren bir film yaparak, üstelik o filme bir de Oscar vererek yaşatmak rezillik" dedi. İsmini vermek istemeyen bir Japon kuru temizlemeci ise "Nükleer silahlarla alakalı bir film. Dünyanun utancı olan bu konunun gündeme bile gelmemesi gerekiyor" diye konuştu. Manav Tokai Makabe ise atom bombasının o dönem ülkesinde yol açtığı trajik sonuçların halen farkına varılmadığını söyleyerek "Atom bombası korkunç bir şey. Filmi izlersem kendimi kötü hissederim. Bu filmin sinemalarda gösterilmemesi gerekiyor" dedi. AA