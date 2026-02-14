Avrupa – ABD’nin kaderini çizecek zirve
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026), uluslararası düzenin "yıkım sürecinde" olduğu tartışmalarının gölgesinde başladı. Zirvenin Avrupa ile ABD arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ya da daha kötüleşmeye yol açacağı yorumları yapılıyor. Zirve öncesi konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın daha bağımsız olması ve savunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek ABD'ye mesaj gönderdi. Zirvede ayrıca Avrupa içinde de özellikle Almanya – Fransa arasındaki sorunların konuşulması bekleniyor. Konferansa Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.