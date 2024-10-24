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Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:45

Avrupa Adalet Divanı’ndan Intel kararı: Ceza iptal edildi

Avrupa Birliği Komisyonu yıllar önce Intel’e hakim konumunu kötüye kullanım nedeniyle 1 milyar avroluk para cezası kesmişti. Avrupa Adalet Divanı ise teknoloji şirketine yapılan yaptırımı geçersiz kıldı.

AA
Avrupa Adalet Divanı’ndan Intel kararı: Ceza iptal edildi

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun Intel'e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, AB Komisyonunun Intel'e para cezasının iptali yönündeki alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti ve Intel'e 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararını iptal eden alt mahkeme kararını onadı.

INTEL HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞTI

AB Komisyonu, 2009 yılında ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro para cezası kesmişti.

Intel, AB Komisyonunun para cezasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2022'de Komisyonun Intel'e yönelik para cezasını, soruşturmadaki çeşitli usul ve hukuki hatalar nedeniyle iptal etmişti.

AB Komisyonu dosyayı en üst mahkemeye taşımıştı.

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Avrupa Adalet Divanı’ndan Intel kararı: Ceza iptal edildi
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