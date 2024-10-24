Avrupa Adalet Divanı’ndan Intel kararı: Ceza iptal edildi

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun Intel'e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, AB Komisyonunun Intel'e para cezasının iptali yönündeki alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti ve Intel'e 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararını iptal eden alt mahkeme kararını onadı.