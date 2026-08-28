Avrupa alarma geçti: Rusya her an bize saldırabilir

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da giderek büyüyen yeni bir güvenlik endişesine yol açtı. ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, Moskova'nın özellikle Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerinde askeri girişimde bulunmasından endişe ediyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyareti de Rusya'ya yönelik uyarı niteliği taşıdığı değerlendirmelerine yol açtı. Bloomberg ajansı, Rusya'nın taktiksel nükleer kullanabileceğini ileri sürdü. İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerini üretme izni vermesi de Rusya-Avrupa hattını gerdi.

Moskova yönetimi açıkça bir şekilde "İngiltere'nin füzeleri Rusya'yı hedef alırsa biz de Ukrayna topraklarında ya da İngiltere'deki askeri üsleri hedef alacağız" açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın 300 bin ila 500 bin kişilik yeni bir seferberliğe hazırlandığını iddia etti. Avrupa genelinde denizde, karada ve siber alandaki ihlallerini artıran Rusya'ya karşı korunma arayışındaki Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer şemsiye oluşturmak için çalıştığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör