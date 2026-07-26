Avrupa alev alev: 300 bin kişiye tahliye

Avrupa'yı saran orman yangınları kontrolden çıktı. İspanya ve Fransa'da 300 binden fazla kişi tahliye edilirken itfaiye ve ordu bölgeye sevk edildi. Madrid Bölgesel Acil Durum Birimi, yangının zirve noktasında olduğunu ve kontrol altına alınamadığını duyurdu. Madrid'in batısında büyüyen yangınlar 25 bin hektarı küle çevirirken 60 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Binlerce hektar alanın kül olduğu Madrid yangını "Tarihin en büyüğü" olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, birbirine 254 kilometre uzaklıktaki Madrid kenti ve Kastilya- Leon bölgesindeki iki büyük yangının birleşmek üzere olduğunu uyarısında bulundu.

Fransa'da durmak bilmeyen alevler Bordeaux kentine yaklaşırken ordu devreye girdi. İtfaiyeye destek amacıyla 500 asker ve 20 ton yangın söndürücü kapasitesine sahip askeri uçakları bölgeye sevk edildi. Polis mahsur kalan sakinleri kurtarmak için ev kapılarını kırarak içeri girdi. Yetkililer, düşen sıcaklıklara karşın rüzgarın öngörülemezliği nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlu geçeceği uyarısını yineledi. Öte yandan, İspanya polisi, aşırı sıcak nedeniyle tarım makinesi kullanımının yasak olmasına rağmen traktörle yangın başlattığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

TÜRKIYE 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERDİ

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Ankara'nın, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın yardımına koştuğunu bildirdi. Açıklamada, "Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere 2 yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HER YER SIĞINAK OLDU

Yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar havalimanlarına spor salonlarına sığındı. Yangın nedeniyle ulaşım da aksadı. Kapanan yollar, iptal edilen uçuşlar binlerce insanı mağdur etti.