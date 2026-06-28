Avrupa aşırı sıcaklardan nefes alamıyor

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcaklık kubbesi Almanya'da da etkisini artırdı. İlk olarak Fransa ve İspanya'yı vuran ardından tüm kıtayı esir alan aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirmeye devam ediyor. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkenin batı kentlerinde son yılların en sıcak günlerinin yaşandığını açıkladı. Bazı kesimlerde hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaştı. Köln Belediyesi, park ve meydanlarda serinleme ve su içme noktalarının sayısını artırdı. Alman Demiryolları (DB) aşırı sıcakların demiryolu altyapısını etkileyebileceğini açıkladı. Raylarda oluşabilecek olası tehlikeler, birçok hat için sefer değişikliği ve gecikmeye yol açtı. Sağlık makamları, hamile, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin dışarı çıkmamalarını önerdi.

PARİS'TE DÜN 109 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar, vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi. Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor. Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43.7 derece olarak kayda geçti. Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde hastanelerde "acil durum planı" devreye sokulmuştu. Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verilmişti.

ACİL DURUMLARDA 'İKLİM İZNİ' TALEBİ

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ise 30 bin klima siparişi verdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın aşırı sıcaklar nedeniyle hastane başvurularında artış olduğunu açıklaması ardından soğutma faaliyetleri için 100 milyon euro bütçe ayrıldığı belirtildi. Öte yandan, Yeşiller Partisi (EELV) Avrupa Birliği (AB) liderlerini aşırı sıcaklara karşı önlem almak için zirve düzenlemeye davet etti. Parti ayrıca, işçilerin aşırı sıcak, yangın ve sel gibi durumlarda kullanabilmesi için yılda 5 günlük "iklim izni" oluşturulmasını teklif etti. DIŞ HABERLER