Avrupa aşırı sıcakta sınıfta kaldı
Fransa’da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açarken, muhalefet, krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da yüksek sıcaklıklar eğitimden ulaşıma, sağlıktan inşaata birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Bu dönemde sıcaklık kaynaklı 1000'den fazla ölüm kaydedilirken, hastanelerin, okulların ve ulaşım araçlarının klimasız olması, yaşanan krize karşı alınan tedbirlerin yetersizliği nedeniyle hükümet eleştirilerin odağında yer aldı. Avrupa genelinde klimasız evlerde oturanlar kira vermek istemiyor. Fransa'da Nanterre kentinde klima ve vantilatör satışı nedeniyle bir mağazada izdiham oluştu. Fransa'da Alman bir mağaza zincirinin bugünden itibaren 200 bin kadar klima ve vantilatörü satışa sunacağını açıklamasının ardından farklı şubelerin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren ciddi kalabalık görüldü. Öte yandan Avrupa'da aşırı sıcaklar birçok ülkede sürüyor. İngiltere kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşadı. Portekiz'de aşırı sıcakl nedeniyle pazar gününe kadar kırmızı uyarı ilan edildi. Almanya merkezli Robert Koch Enstitüsü'ne göre, sıcak hava dalgası nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.