Avrupa Birliği'nden ABD'ye karşı misilleme: Yeni gümrük tarifeleri belli oldu
Avrupa Birliği, ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifelere karşı misilleme önlemleri aldı.
Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, çarşamba günü, ABD'nin bloğa yönelik çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi uygulamasına karşılık olarak badem, portakal suyu, kümes hayvanları, soya fasulyesi, çelik ve alüminyum, tütün ve yatlar gibi çok çeşitli Amerikan ürünlerine %25 vergi uygulanmasını onayladı.
Yeni gümrük vergileri, Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelindeki ortaklarına karşı başlattığı ticaret savaşına verdiği ilk misilleme adımı oldu.
AB Komisyonu'nun ticaret sözcüsü Olof Gill, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu (AB tarifeleri) ABD adil ve dengeli bir müzakere sonucuna razı olduğu takdirde her an askıya alınabilir" ifadelerini kullandı.