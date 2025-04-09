Avrupa Birliği’nden ABD’ye karşı misilleme: Yeni gümrük tarifeleri belli oldu

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, çarşamba günü, ABD'nin bloğa yönelik çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi uygulamasına karşılık olarak badem, portakal suyu, kümes hayvanları, soya fasulyesi, çelik ve alüminyum, tütün ve yatlar gibi çok çeşitli Amerikan ürünlerine %25 vergi uygulanmasını onayladı.

Yeni gümrük vergileri, Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelindeki ortaklarına karşı başlattığı ticaret savaşına verdiği ilk misilleme adımı oldu.

AB Komisyonu'nun ticaret sözcüsü Olof Gill, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu (AB tarifeleri) ABD adil ve dengeli bir müzakere sonucuna razı olduğu takdirde her an askıya alınabilir" ifadelerini kullandı.