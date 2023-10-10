Avrupa Birliği Filistin’e insani yardımlarına devam edecek

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, dün Filistin'e yönelik finansal yardımın durdurulduğunu, tüm projelerin incelemeye alındığı açıklamıştı. Ancak AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Koordinatörü Janez Lenarcic dün akşam yaptığı açıklamada "Hamas tarafından gerçekleştirilen terörist saldırıyı şiddetle kınamakla birlikte, sivillerin korunması ve UİH'ye saygı gösterilmesi zorunludur.

İhtiyaç sahibi Filistinlilere yönelik AB insani yardımı ihtiyaç duyulduğu sürece devam edecektir" dedi.



'VADESİ GELEN ÖDEMELER ASKIYA ALINMAYACAK'

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yine dün akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan AB'nin Filistin'e yönelik yardımlarının gözden geçirilmesi, Komisyon'un basın açıklamasında da belirtildiği üzere, vadesi gelen ödemeleri askıya almayacaktır.

Ödemelerin askıya alınması -tüm Filistin halkının cezalandırılması- AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecekti" ifadelerini kullandı.

