Avrupa Birliği İtalya’ya yardımı kesti!

AB Komisyonu, 2020 yılında İtalya'nın mali sıkıntı yaşayan hava yollarına 130 milyon avroluk kamu yardımını onaylamıştı. Ryanair, söz konusu yardımın adil olmadığını iddia etmiş ve buna karşı hukuki süreç başlatmıştı. Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor. AB Genel Mahkemesi, bu ay başında da benzer biçimde, Kovid-19 salgını sırasında Almanya'nın hava yolu firması Lufthansa'ya verdiği 6 milyar avroluk kamu yardımına onay kararını iptal etmişti.