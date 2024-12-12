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Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:29

Avrupa Birliği kararını verdi: İki ülke daha Şengen’e üye oldu

Avrupa Birliği’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantısında Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam üye olmasına onay verildi. Böylelikle her iki ülke de vizesiz seyahat bölgesine dahil edildi.

AA
Avrupa Birliği kararını verdi: İki ülke daha Şengen’e üye oldu

Brüksel'de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya'nın karadan da Şengen'e dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart'ta AB'nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

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Avrupa Birliği kararını verdi: İki ülke daha Şengen’e üye oldu
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