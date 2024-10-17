Avrupa Birliği liderleri toplandı: Ukrayna ve Orta Doğu görüşülecek

AB üyesi 27 ülkenin lideri, yaz tatili arasından sonra düzenlenen ilk zirve için Brüksel'de toplandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in son kez başkanlık edeceği resmi zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in katıldığı oturumla başladı.

Liderler, Ukrayna'daki savaş 1000. gününe yaklaşırken Zelenskiy'in duyurduğu "Zafer Planı"nı ele alacak.

Michel ve Zelenskiy, zirve girişinde basına ortak açıklamalarda bulundu. Michel, Zelenskiy'in savaşı sonlandırmak için hazırladığı planı görüşeceklerini belirterek, "Ukrayna halkına ve size iki mesajım var. AB gerektiği sürece tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecek. Daha fazla askeri ve mali desteğe ihtiyacınız olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın geleceğinin AB üyeliğinden geçtiğini vurgulayan Michel, Zelenskiy'in zirveye katılmasının çok güçlü bir siyasi mesaj olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy de "Zafer Planı"nı liderlerle paylaşacağını, ayrıca G7 taahhüdü doğrultusunda AB'nin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerinden ülkesine sağlayacağı 35 milyar avroluk desteği görüşeceklerini söyledi. Ukrayna'nın bu kaynağa acilen ihtiyaç duyduğuna işaret eden Zelenskiy, sürecin uzamaması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın özgürlüğünü de savunduklarını belirterek, "AB liderlerinin 35 milyar avro için gereken siyasi desteği şimdi vermeleri gerekiyor. Bunu kimsenin bloke etmemesi gerekiyor." dedi.

Zirvede, Ukrayna'ya askeri destek konusunda hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin teslimatı ile Avrupa Barış Fonu kapsamındaki yardım önlemleri ile üye ülkelerin bireysel yardımları konusundaki ilerleme gözden geçirilecek.

Liderler, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'yı desteklemekte kullanılması için atılan adımları da değerlendirecek. Zirvede, son dönemde yoğun saldırılara maruz kalan Ukrayna'nın enerji sektörü ve kritik altyapısının kış dönemine nasıl hazırlanabileceği de ele alınacak.