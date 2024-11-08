Avrupa Birliği, Trump dönemine hazırlanıyor

ABD'DEN DAHA FAZLA LNG İTHALATI HAZIRLIĞI

Trump'la görüşmesinde önemli bir konunun da LNG olduğunu anlatan von der Leyen, "Rusya'dan çok fazla LNG alıyoruz. Neden bunu bizim için daha ucuz olan ve enerji fiyatlarımızı düşüren Amerikan LNG'siyle değiştirmeyelim. Bu ticaret açığıyla da ilgili tartışabileceğimiz bir konu." dedi.

Von der Leyen, zirvenin ana gündeminin rekabetçilik olduğuna dikkati çekerek, AB'nin inovasyon açığını kapatması ve AB içinde üretimin artırılması gerektiğini anlattı.

"Daha fazla yatırıma ihtiyacımız var" diyen von Leyen, Avrupa'da yatırım ve tasarruf birliği konusunda çalışacaklarını vurguladı.