Avrupa Birliği’nde çatlak: Macaristan Ukrayna’ya yardımı reddetti

Avrupa Birliği’nde kırılma yaşanıyor. ABD’ye daha yakın politika izleyen Macaristan hükümeti, Ukrayna’ya destek veren Avrupalı liderleri savaş yanlısı olmakla suçlayıp, Macar halkının parasının Kiev’in silah tedarikini finanse etmek için kullanılmayacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 16:07

Macaristan, Ukrayna'ya yönelik yardımlara karşı duruş sergiliyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Szijjarto sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş yanlısı liberal Avrupalı siyasetçilerin sürekli olarak barış müzakerelerinin başarıya ulaşmasını engellemeye çalışmasıyla Brüksel artık dünya siyasetinde tamamen izole olmuş durumda. Bugün Brüksel'de, Avrupalı vergi mükelleflerinin parasıyla Ukrayna'ya milyarlarca euro daha fazla silah verilmesini öngören çeşitli teklifler gündeme gelecek. Biz, savaş yanlısı önerilere karşı çıkmak ve barış müzakerelerinin başarısını desteklemek için Brüksel'e gidiyoruz" dedi.

"MACAR HALKININ PARASINI UKRAYNA'YA HARCAMAYACAĞIZ" Brüksel'de savaş yanlısı tutumun hakim olmaya devam ettiğini söyleyen Szijjarto, "Bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor. Kendimizi bu işin içine sürükletmeyeceğiz ve Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna'ya silah tedarikini finanse etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.