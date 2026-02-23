Avrupa Birliği’nde Rusya çatlağı: Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi

AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi Avrupa’da yeni bir siyasi krizi tetikledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, paketi veto edeceklerini ve Ukrayna’ya askeri ile mali desteği engelleyeceklerini açıklarken; Berlin cephesinden sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Macaristan’ın tutumunu “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

MACARİSTAN RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMI REDDEDECEK

Orban, Drujba petrol boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, Macaristan'ın yakıt tedarikini güvence altına alacağını ve sevkiyatlar yeniden başlayana kadar gerekli önlemleri devreye sokacağını ifade etti.

Viktor Orban, söz konusu önlemleri, "Macaristan'dan Ukrayna'ya dizel sevkiyatı yapılmayacak, Ukrayna'ya askeri yardım reddedilecek, AB'nin 20. yaptırım paketi kabul edilmeyecek." ifadeleriyle açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda 20. yaptırım paketini engelleyeceklerini bildirdi.

DRUJBA BORU HATTI KRİZİ

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Szijjarto, 20 Şubat'ta, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) kredisini bloke edeceğini bildirmişti.

MACARİSTAN'IN TUTUMU ALMANYA'YI ŞOKE ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin ele alınacağını ifade eden Wadephul, Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin verilmesi konusunda Almanya'nın tutumunun net olduğunu belirtti.

Wadephul, Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle 20. yaptırım paketi üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz ve günün sonunda başarılı olacağımızdan da eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan yetkililerinin yaptırım paketini reddedecekleri ve Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Wadephul, "Macaristan'ın tutumuna şaşırdım. Macar meslektaşımızla bu konuda görüşeceğiz. Macaristan özgürlük ve Avrupa'nın egemenliği için verdiği kendi mücadelesine ihanet ederse, bunun doğru olacağını düşünmüyorum." dedi.

Wadephul, Macaristan'ın tutumunu gözden geçirmesi için Budapeşte'de ve Brüksel'de argümanlar sunacaklarını kaydetti.

Ukrayna'nın sadece kendi özgürlüğünü ve egemenliğini değil, Avrupa'nın özgürlüğünü ve egemenliğini de savunduğunu yineleyen Wadephul, bu nedenle Ukrayna'nın savunucuları olmaya devam edeceklerini ve bunun sadece Ukrayna cephesinde veya Ukrayna şehirlerinde değil, Avrupa'nın her yerinde verilmesi gereken bir mücadele olduğunu herkese açık şekilde ifade edeceklerini söyledi.

