Avrupa Birliği’nden Grönland çıkışı: Şantaja boyun eğmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı ilhakına karşı çıktıkları için 8 Avrupa ülkesinden gelen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 ithalat vergisi uygulayacağını açıklaması gerilimi tırmandırdı. Trump'ın tehdidine peş peşe tepki geldi. Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Şantaja boyun eğmeyeceğiz" derken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kararı "kabul edilemez", İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi. Gümrük vergisi tehdidi, Trump ile NATO müttefikleri arasındaki hesaplaşmanın tehlikeli bir şekilde tırmanması anlamına geliyor.