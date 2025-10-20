Avrupa Birliği’nden İsrail’e gözdağı: Yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün öncelikle Ukrayna 'daki savaşı ele aldıklarını kaydeden Kallas, "Ukrayna'da temel durum değişmedi. Ukrayna, şubat ayından bu yana koşulsuz ateşkese hazır ancak Rusya , barışa gerçek bir ilgi göstermiyor. Hepimiz Başkan Trump'ın barış çabalarını destekliyoruz ancak Putin , sadece kaybettiğini düşündüğünde müzakereye oturacaktır" dedi.

Kallas, "Bu hafta Rusya'ya yönelik yeni ve kapsamlı bir yaptırım paketi kabul etmeyi hedefliyoruz. Rusya'ya gitmesine engel olduğumuz her bir euro, savaşa harcanamayacak bir para demektir. Bakanlar, 19'uncu paketten sonra yeni bir paket üzerinde çalışmamız gerektiği ve bunun son olmayacağı konusunda da net bir tutum sergiledi" dedi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçları için seferber edilmesi yönündeki öneriyi de görüştüklerini vurgulayan Kallas, "Tazminat kredisi, Moskova'ya bizi aşamayacağı yönünde güçlü bir mesaj gönderecektir" dedi.