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Giriş Tarihi: 15.8.2024 10:07

Avrupa Birliği'nden maymun çiçeği açıklaması: 215 bin doz aşı bağışlanacak

Dünya Sağlık Örgütü Afrika'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği (mpox) virüsü için acil durum ilan etti. Şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı maymun çiçeğiyle mücadelede harekete geçildi. Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ve ortak şirketlerin etkilenen bölgelere 215 bin doz aşı bağışladığını söyledi.

DHA
Avrupa Birliği’nden maymun çiçeği açıklaması: 215 bin doz aşı bağışlanacak

DSÖ dün yaptığı açıklamada Afrika'da yayılmaya devam eden, şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı mpox virüsü ile ilgili uluslararası düzeyde acil durum ilan ettiğini açıkladı.Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü paylaştı. Bu tavsiyeyi kabul ettim" dedi.

DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise salgının kontrol altına alınması için 10 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Afrika'da Mpox salgını sağlık açısından acil bir durumdur. kontrol altına almak için 10 milyon aşıya ihtiyaç vardır. Küresel eylem ve dayanışma aciliyet arz etmektedir. Bu çabanın ön saflarında yer alan ortaklarımızla birlikte etkilenen ülkelere bağışlanmak üzere 215 bin aşı dozunu güvence altına aldık" ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği'nden maymun çiçeği açıklaması: 215 bin doz aşı bağışlanacak
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