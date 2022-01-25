Avrupa Birliği’nden sağlık krizleri için yeni önlem

Avrupa Birliği (AB), sağlık krizlerinde tedavilerin daha hızlı onaylanmasını sağlama hedefiyle Birlik genelinde klinik araştırmalar için ortak veri tabanı kurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve AB Komisyonu tarafından, AB'de klinik deney düzenlemesinin uygulamaya girmesi dolayısıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Avrupa Sağlık Birliği inşa etmek için devam eden çalışmaların bir parçası olarak AB Konseyi'nin, EMA'nın yetkisini revize eden yönetmeliği kabul ettiği bildirildi.

Buna göre, 31 Ocak itibarıyla AB'de klinik araştırmaların sunulması, değerlendirilmesi ve denetlenmesini uyumlu hale getiren Klinik Araştırmalar Yönetmeliği (CTR) yürürlüğe girecek.

Yönetmelik ile yeni Klinik Araştırmalar Bilgi Sistemi (CTIS) oluşturulacak. Bu, klinik araştırma verilerinin girileceği ve sağlık uzmanları, hastalar ile halk için arama yapılabilen bir ortak veri tabanı kuracak.