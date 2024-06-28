Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa Birliği'nin yeni Konsey Başkanı belli oldu
Giriş Tarihi: 28.6.2024 00:53 Son Güncelleme: 28.6.2024 01:37

Avrupa Birliği'nin yeni Konsey Başkanı belli oldu

AB liderleri, Antonio Costa'yı yeni AB Konseyi Başkanı olarak seçti, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Yüksek Temsilciliği için Kaja Kallas'ı önerdi.

AA
Avrupa Birliği’nin yeni Konsey Başkanı belli oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanlığına 5 yıl daha Ursula von der Leyen'in devam etmesinin önerildiğini duyurdu.

Michel, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiğini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerildiğini bildirdi.

Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Birliği'nin yeni Konsey Başkanı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA