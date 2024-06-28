Avrupa Birliği’nin yeni Konsey Başkanı belli oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanlığına 5 yıl daha Ursula von der Leyen'in devam etmesinin önerildiğini duyurdu.

Michel, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiğini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerildiğini bildirdi.

Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek.