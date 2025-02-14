Avrupa büyük yol ayrımında

Birçok ülkenin katılacağı Münih Güvenlik Konferansı dün Almanya'da başladı. Konferansa ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katılıyor. Zirve, ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamasının gölgesinde start aldı. Avrupa ülkeleri müzakerelerden dışlandıklarını düşünüyor. Ukrayna savaşının geleceği konusunda Avrupa ayrıca kendi içinde büyük bir yol ayrımına girmiş durumda. BBC'deki haberde ise "Dünya güvenlik düzeni yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazıları yıkılmanın başladığını savunuyor" denildi.