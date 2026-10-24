Avrupa diken üstünde
Avrupa'da haftalardır devam eden sokak eylemlerinin hafta sonu boyunca yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Hayat pahalılığı, kötü yönetim, eğitimdeki aksaklıklar gibi nedenlerle sokağa çıkan öfkeli kalabalıklara karşı ülkelerin aldığı üst düzey önlemler de sürüyor. Fransa'da sendikalar hariç diğer grupların eylem yapması engellendi ve bazı bölgelerde geceleri uygulanan sokağa çıkma yasakları uzatıldı. Almanya'da gençlerden eylem çağrısı gelince polis teyakkuza geçti. Portekiz ve İspanya'da sendikalar ortak grevi için görüşüyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de esnaf, yarın kent merkezinde düzenlenmesi beklenen gösteri öncesinde yağma ihtimaline karşı mağazaların vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırıyor.
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