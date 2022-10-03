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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor

Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, kıtada bugüne kadar görülen en büyük kuş gribi salgını yaşanıyor. Portekiz'den Norveç'in kuzeyine ve Ukrayna'ya kadar tüm kıtada 37 ülkede kuş gribi vakaları görüldü. Kuş gribi vakaları nedeniyle 2 bin 500'e yakın kümes hayvanı, 47.7 milyon kuş ile 3 bin 500 yabani kanatlı itlaf edildi. Avrupa'nın kuzeybatı kıyılarında kuş gribi nedeniyle yüksek sayılarda deniz kuşu ölümleri kaydedildi. Haziran-Eylül döneminde ise kümes hayvanlarında tespit edilen kuş gribi vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttığı, çoğunun Atlas Okyanusu kıyısında görüldüğü bildirildi.
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Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor
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