‘Avrupa hayali’nin son durağı Bosna kimsesizler mezarlığı

BOSNA Hersek ve Sırbistan arasında yer alan Drina Nehri, düzensiz göçmenlerin Batı Avrupa'ya ulaşmak için geçtikleri noktalardan biri. Nehri geçmeye çalışırken boğulan düzensiz göçmenler, burada yaşayan insan hakları aktivistlerince isimleri ve nereden geldikleri bilinmediği için kimsesizler mezarlığına defnediliyor. Bosna Hersek'te Bijelina, Bratunac ve Zvornik'teki mezarlıklara gömülen düzensiz göçmenler için Bijelina'daki mezar taşlarında, "Buraya gömülen göçmenler onuruna bu anma noktası oluşturuldu. Sizi ve hayallerinizi asla unutmayacağız" ifadesi yer alıyor.