Avrupa hızla yaşlanıyor! AB’de ortanca yaş 44,9’a yükseldi

Avrupa Birliği (AB) nüfusunun 2015'te ortanca yaşı 42,8 iken son 10 yılda 2,1 yaş artarak 44,9'a ulaştı.

AB genelinde ortanca yaşın en düşük olduğu ülke İrlanda olurken (39,6), listenin zirvesinde İtalya (49,1) yer aldı.

10 YILDA 2,1 YAŞ ARTIŞ

Eurostat verilerine göre AB'de ortanca yaş son 10 yılda 2,1 yıl arttı. Tüm üye ülkelerde yükseliş görülürken sadece Almanya ve Malta'da ortanca yaşın 0,4 yıl gerilediği belirtildi.

Nüfusun en hızlı yaşlandığı ülkeler arasında Slovakya ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi öne çıktı; bu bölgelerde ortanca yaş 4 yıl arttı. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da 3,8'er yıl, Portekiz'de ise 3,7 yıl artış kaydedildi.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ

Diğer taraftan Türkiye'nin ortanca yaşı 34,4 olarak tespit edildi. Türkiye, bununla Avrupa'nın en genç ülkesi olarak öne çıktı.