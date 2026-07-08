Avrupa ikinci sıcak dalgasının etkisinde

Avrupa ülkeleri haftalardır ölümcül sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette "turuncu" alarm verilirken, Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar "sarı" alarm verildi. Fransız meteoroloji ajansı ülkenin güneybatısında 38-41 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi. Belçika'da da hava sıcaklıklarının hafta boyunca kademeli olarak artarak perşembe gününden itibaren ülkenin birçok bölgesinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Fransa'yı haziranda yaklaşık 2 hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi. Sıcak hava dalgası nedeniyle bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 binden fazla ölüm kaydedildiği bildirilmişti. Belçika'da ise 18-29 Haziran döneminde ölüm sayısı normal seviyelerin yüzde 39 üzerine çıkarken bu dönemde 1222 fazla ölüm kaydedildi.