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Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:38

Avrupa İlaç Ajansı Johnson and Johnson’ın takviye dozunu açıkladı

AA
Avrupa İlaç Ajansı Johnson and Johnson’ın takviye dozunu açıkladı

Koronavirüs salgınında geliştirdiği aşı özellikle ABD’de sıkça kullanılan Johnson and Johnson’ın, takviye dozuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa İlaç Ajansı, yaptığı açıklamada aşının takviye dozunun 2 ay sonra verilebileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson and Johnson firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun ilk dozdan iki ay sonra yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.

EMA'dan yapılan açıklamada, tek doz olarak uygulanan aşıdan yetişkinlere 2 ay sonra takviye dozu verilmesinin Kovid-19'a karşı vücuttaki antikorları artırdığı belirtildi. Açıklamada, takviye doz sonrası tromboz ve trombositopeni riski veya diğer yan etkilerin bilinmediği ve bu tür risklerin dikkatle takip edildiği bildirildi.

EMA, ayrıca Johnson and Johnson aşısının Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından üretilen mRNA aşılarının ikinci dozlarından sonra da takviye olarak uygulanabileceğini kaydetti.

EMA'nın aşılar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararlar AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar verebiliyor.

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Avrupa İlaç Ajansı Johnson and Johnson’ın takviye dozunu açıkladı
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