Avrupa ile Trump krizi derinleşti

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkeleri arasındaki kriz büyüyor. Ukrayna savaşının sonlandırılmasına dair Trump'ın barış planını kabul etmeyen Avrupa dün yeni bir teklif sundu. Avrupa, müzakerelerde ABD'yi Rusya'nın çıkarlarını gözetmekle suçluyor. Trump, AB'nin ABD merkezli sosyal medya sitesi X'e 120 milyon euro para cezası kesmesine "Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor" tepkisini verdi. Avrupa ise dün Google'a da yapay zekâ soruşturması başlattı. Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ve Avrupa'nın ülkesinde güvenliği sağlaması durumunda 60 ila 90 gün içinde seçime gidebileceklerini açıkladı.