Avrupa kara teslim: En az 6 ölü

Avrupa genelinde etkili olan yoğun kış şartları hayatı felç etti. Şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuklar özellikle ulaşımı vurdu. Fransa'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkede çok sayıda uçuşun iptal edildiği kaydedildi. Meteoroloji kurumu, 38 bölgede turuncu alarm ilan edileceğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Hollanda'da Amsterdam Schiphol Airport'ta ise 400'den fazla uçuş iptal edildi. Tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Yolcular, bilgi eksikliği ve belirsizlikten şikâyetçi. Öte yandan Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yoğun kar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.