Avrupa kavruluyor
Avrupa'yı etkisi altına alan rekor seviyedeki sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcak nedeniyle Fransa'da 2 kişi spor yaparken hayatını kaybederken 5 kişi de serinlemek için girdiği suda boğuldu. Fransa Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada, hava durumunun seyrine göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu. İngiltere'de termometreler 30 dereceyi aşarken İspanya'nın güneyinde ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yaşanan olağanüstü sıcakları, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor.