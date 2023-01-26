Avrupa, kendi bayrağına dokundurtmuyor

İsveç ve Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakılmasına sessiz kalan Avrupa, söz konusu kendi ya da İsrail bayrağının yakılması olduğunda ise ceza yağdırıyor.Almanya'da İsrail bayrağını söken veya tahrif eden kişi, iki yıla kadar hapis veya para cezası alıyor.Avusturya, İsrail bayrağını yakana 6 aya kadar hapis veya 360 günlük para cezası kesiyor. Söz konusu olan Avusturya bayrağı ise ceza 6 yıl hapse kadar çıkıyor.Danimarka'da bayrak yakmanın cezası para veya 2 yıla kadar hapis.Fransa bayrağını yakmanın cezası 7500 euro veya hapis.İspanya'da bayrak yakanlar 7 ila 12 ay hapisle cezalandırılıyor.İtalya'da İsrail bayağı yakmanın cezası da 2 yıla kadar hapis.İSVEÇ'TE hükümeti dışarıdan destekleyen İsveç Demokratlar Partisi, Kuran-ı Kerim'i yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan için "Kitap yakan aptal" ifadesini kullanan İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu hakkında soru önergesi verdi.