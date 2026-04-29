Avrupa Komisyonu, Facebook ve Instagram’ın Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiğini tespit etti

Avrupa Komisyonu, sosyal medya şirketleri hakkında yürüttüğü iki yıl süren soruşturmasının ardından raporunu açıkladı. Raporda, dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi olan çatı şirket Meta'yı 13 yaş altı çocukların erişimine karşı yeterli önlemleri almadığı tespit edilerek, teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yasadışı ve zararlı içeriklerle daha etkin mücadele etmesini zorunlu kılan Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi.

Raporda, Meta'nın 13 yaş altı çocukların Facebook ve Instagram'a erişimini engellemek için yeterli adımları atmadığını ve bu yaş grubundaki kullanıcıları tespit edip platformdan kaldırmaya yönelik önlemlerin yetersiz kaldığı açıklandı. Raporda, her iki platformun küçük yaştaki çocukların uygulamalara erişimini önleme, tespit etme ve kaldırmaya yönelik önlemleri güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.



AB'nin teknoloji işlerinden sorumlu üyesi Henna Virkkunen, "Ön bulgularımız, Instagram ve Facebook'un bu yaş grubundaki çocukların platformlara erişimini önlemek için son derece az çaba harcadığını ortaya koymaktadır. Kullanım şartları yalnızca yazılı birer beyan olmaktan öte, çocuklar da dahil olmak üzere kullanıcıları korumaya yönelik somut adımların temeli olmalıdır" dedi.



Yapılan araştırmaya göre, Avrupa'da 13 yaş altı çocukların yüzde 10 ila 12'si Facebook ve Instagram'ı kullanıyor.



KÜRESEL YILLIK CİROLARININ YÜZDE 6'SINA KADAR PARA CEZASI



Meta, Komisyon'un nihai kararını açıklamasından önce suçlamalara yanıt verme ve gerekli düzenlemeleri yapma hakkına sahip. Dijital Hizmetler Yasası, şirketlere ihlaller nedeniyle küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasına izin veriyor.