Avrupa Komisyonu Yunan tahrikine arka çıktı: Skandal sözler...

Yunan tahrikine Avrupa Komisyonu arka çıktı. Yunanistan'a ait 2 çıkarma gemisinin Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasına Türkiye'den tepki gelirken Avrupa Komisyonu'ndan ise skandal bir açıklama geldi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden TSK'ya ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek; Yunanistan'a ait 2 çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlemişti. Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Zırhlı araçların, ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekmişti.
Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları, Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirilmişti. GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini 'asla kabul edilemez' olarak değerlendirmişti. Yunanistan'ın bu 2 adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin kendisine hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğini ifade etmişti.
SKANDAL AÇIKLAMALAR
Kathimerini'nin haberine göre; Türkiye'nin Atina'nın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırması ile ilgili yorum yapmak istemeyen ve 'Bunun iki ülke arasında bir şey' olduğunu belirten Avrupa Komisyonu'nun Dışişlerinden Sorumlu Temsilcisi Peter Stano, Türkiye'yi "AB üye devletlerinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.Yunan tahrikini görmezden gelen Stano, Tüm açık sorunları uluslararası hukuka tam saygı göstererek iyi komşuluk ruhu içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Stano, Türkiye'nin "tehdit edici söylemlere" son vermesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.