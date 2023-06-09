Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a ‘Batı Trakya’ uyarısı

Avrupa Konseyi, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uygulamayan Yunanistan'ı uyardı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin AİHM kararlarının uygulanması ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili davaların derhal karara bağlanması konusunda Yunanistan yönetimini bir kez daha uyardı. Açıklamada, AİHM kararlarını denetlemek üzere Strasbourg'daki toplantıda, Batı Trakya Türk toplumuna ait İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç Azınlık Gençlik Derneği'yle ilgili "Bekir Usta davalarının" yeniden incelendiği kaydedildi. Yunanistan'ın 11. maddesiyi ihlal ettiği vurgulandı.