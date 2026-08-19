Avrupa krizlerin pençesinde

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık hayatın birçok alanını felç etti. Aylardır birçok ülke yangınlarla boğuşuyor. Belçika'nın Hautes Fagnes bölgesinde 5 günde yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkileyen orman yangını yağışlara rağmen söndürülemedi. Başkent Brüksel'de kuraklık nedeniyle "sarı alarm" seviyesi korunurken, orman ve yeşil alanlarda yangın riskinin "çok yüksek" olduğu bildirildi. Yangınlar bazı bölgelerde turba bataklıklarına ulaştı. Bu durum orman yangınlarını söndürmeyi daha da zorlaştırıyor. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 500 civarına yükseldiği bildirildi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) 2 Ağustos'a kadar Almanya'da aşırı sıcaklarla bağlantılı ölümlere ilişkin rapor yayımladı. Raporda, 2026'nın 15. haftasından 31. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı 12 bin 500 civarında kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, bu yıl aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerden 1900'ünün 65-74 yaşlarında, 3 bin 110'unun da 75-84 yaşlarında olduğu kaydedildi.

TARIMI DA VURDU

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve şiddetli kuraklık, tarım sektöründe tarihi bir krize yol açtı. Fransa ve İspanya'da önemli ürün kayıpları yaşanıyor. Fransız üreticiler, sebze üretiminin önceki yıllara kıyasla büyük ölçüde düştüğünü belirtiyor. İspanya'daki tahıl hasadında geçen yıla oranla ciddi bir gerileme yaşanması bekleniyor. Alman Çiftçiler Birliği, ülkede aylardır süren kuraklık nedeniyle bu yıl tarımsal üretimde ciddi kayıplar bekliyor. Özellikle mısır, patates ve şeker pancarı gibi ürünlerin ciddi şekilde etkilendiğini kaydedildi.





TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

SIRBISTAN'DA ülkenin farklı bölgelerinde aktif olan 45 orman yangınına müdahaleler sürüyor. Smederevo bölgesindeki yangında 1 kişi hayatını kaybetti. "Fransa, bu yıl eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki yangınlarla karşı karşıya" diyen Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yangınlarla mücadele kapsamında destek sağlayan Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür etti. Fransız milletvekili Manuel Bompard ise yangınların yönetimi konusunda parlamento soruşturması açılmasını istedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör