Avrupa liderleri Ukrayna için toplandı

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen çalışmalar yeniden hareketleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te dün Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkeler bir araya geldi. Toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dahil 27'den fazla ülke lideri katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın da danışmanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin, "Son 4 yıldır devam eden bu savaşta bence kalıcı bir barışa oldukça yakın bir durumdayız diye düşünüyorum. En azından barışın anahtarı olan birtakım alanların fevkalade bir şekilde tartışıldığını görüyoruz" dedi.