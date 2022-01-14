Avrupa medyasından itiraf! "Türkiye'ye ihtiyacımız var"

Genellikle Avrupa ve NATO ilişkilerini ele alan Belçika'nın önde gelen gazetesi Euoberver'de Türkiye ile ilgili bir durum analizi yapıldı. Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilere yer veren gazete, Avrupa Birliği (AB) ile NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

'STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ' VURGUSU

Aynı zamanda makalede 'Türkiye'nin stratejik bir biçimde iş birliği yapılması gereken komşu bir ülke' olduğu ifadelerine yer de verilerek, ""Türkiye, Suriye, Batı Balkanlar, Karadeniz ve Afganistan'da önemli bir rol oynayabilir. Daha fazal stratejik iş birliği" açıklamasında bulunuldu.

SURİYE DURUMU

Suriye durumunu da ele alan gazete şu ifadelere yer verdi:

"2011 yılında Suriye'deki çatışmanın başlamasının ardından Türkiye, kaçınılmaz olarak durumun içine çekilerek önemli bir rol oynadı. Can güvenliği olmayan insanların kaçabileceği ender ülkelerden biritdi. Aynı zamanda Suriye'deki mülteci kamplarına da yardım sağlayabilen nadir ülkeler arasında. Türkiye'nin oradaki eylemleri hepimiz için önemli. AB ve ABD'nin halen Suriye barış gücünden olmaması, Türkiye'yi Müzakere masasında tek ortağımız yapıyor. Katliamları ve mülteci akınını durdurmanın tek yolu Suriye'de çözüm bulmaktır. Bunun için de Türkiye'ye çok ihtiyacımız var"

"TÜRKİYE'NİN UZMANLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Avrupa'nın Balkanlar'da güven kaybettiğini söyleyen makale, "Bazı AB üyeleri önceki vaatlere rağmen daha ileri gitmeye tereddüt ediyor. AB, Batı Balkan üyelerinin çoğunda nüfuz kaybetmekte. Ancak Türkiye bunun aksine bu ülkelerde dürüst bir komisyoncu niteliğinde. Hiçbir tarafı sımsıkı desteklemese de bölgeyi çok iyi tanıyor. Özellikle Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselirken, AB'nin Türkiye'nin uzmanlığına ihtiyacı olabilir" ifadelerine yer verdi.

"AB ASKERİ YETENEKLERDEN YOKSUN"

Makalenin devamı şöyle:

"AB askeri yeteneklerden yoksun. Aynı zaman da askeri strateji de bilmiyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Fransa tek askeri güç olarak kaldı. Türkiye, Karadeniz bölgesi için vazgeçilmez bir ortak. Rusya'nın yayılımcılığını durdurmak ancak böyle mümkün olur.

