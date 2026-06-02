Avrupa nikotin poşetlerine savaş açtı

Uzmanlar, nikotin poşetlerinin bağımlılık potansiyeli ve beyin gelişimine etkisiyle ilgili uyarılar yaparken Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıyor. Euronews'te yer alan habere göre, diş eti ile dudak arasına yerleştirilen bu poşetler, yanma olmadan nikotin salıyor. Portekiz'de tütüncü ve büfelerde satılan bu ürünler, özel tüketim vergisine tabi tütün ve nikotin ürünleri listesine dahil edildi. Danimarka, aroma sınırlamaları, sade ambalajlar, reklam kısıtlamaları ve nikotin içeriğine üst sınır getirilmesi gibi önlemler aldı. Yine de kimlik belgesi ibrazına dayalı yaş doğrulamasının bulunmadığı çevrimiçi satışların denetiminde zorluklar sürüyor.