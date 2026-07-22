Avrupa nüfusu eriyor
Avrupa genelindeki nüfus problemi bir kez daha gözler önüne serildi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan son rapor kıtadaki doğum oranlarındaki düşüş ile yaşlanmadaki ciddi artışı ortaya koydu. Rapora göre Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayan nüfus 2025 ile 2100 arasında yüzde 11.7 oranında düşecek. Gelecek yüzyılda Avrupa Birliği ülkelerindeki nüfus 53 milyon civarında azalacak. Bölgeye alınan göçler bu konuda kritik bir rol oynasa da nüfustaki doğal düşüşü engelleyemeyecek. 2100 yılına kadar bölgenin nüfusu 1970'lerdeki haline dönecek, yani 400 milyonun altına düşecek.
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