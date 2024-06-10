Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ güç kazandı

URSULA VON DER LEYEN ZAFERLERİNİ İLAN ETTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçimlerin galibinin Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu açıkladı.

Avrupa Halk Partili lider, Avrupalı seçmenlere güvenlerinden ötürü teşekkür etti. Von der Leyen, "Bugün, Avrupa Halk Partisi için güzel bir gün. Avrupa seçimlerini biz kazandık" diye konuştu.

Aşırı sağ ve sol eğilimli partilerin güç kazandığının doğru olduğunu fakat merkez partilerinin lider konumlarını koruduklarını vurgulayan Von der Leyen, parlamentoda Avrupa Halk Partisi'nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığına işaret etti.