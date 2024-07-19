Avrupa Parlamentosu’nda komite üyeleri belli oldu

AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün atamalar gerçekleştirildi. AB ülkelerinin nüfuslarına oranla temsil edildiği 720 üyeli parlamentodaki genel kurul toplantısında, 10. yasama dönemindeki 20 parlamento komitesi ile 4 alt komitenin üyeleri belirlendi. Atamalar çerçevesinde Avrupa Parlamentosu'nun 79 üyeli Dış İlişkiler Komitesi'nde eski Belçika Başbakanı Elio di Rupo ve eski Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius'un yer alması dikkat çekti. Dış İlişkiler Komitesinin başkanlığını ise 2017'den beri bu makamda olan Alman parlamenter David McAllister'ın sürdürmesi bekleniyor.

Göç politikası üzerinde çalışacak Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde ise daha önce AB'nin sınır güvenlik ajansı FRONTEX'in direktörü olarak görev yapmış olan Fabrice Leggeri ve eski Belçika Başbakanı Sophie Wilms gibi isimler yer aldı.



KOMİTE ATAMALARINDA TÜRK ASILLI İSİMLER DE YER ALDI

Avrupa'nın yeşil dostu politikaları üzerinde çalışacak Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesinde ise eski AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ve Fas doğumlu Hollandalı parlamenter Mohammed Chahim gibi isimler yer aldı.

Almanya'dan Türk asıllı milletvekili Engin Eroğlu, Ekonomi ve Parasal İşler Komitesi'ne atanırken, Bulgaristan'dan üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden (HÖH) parlamentoya giren Taner Kabilov, Bölgesel Kalkınma Komitesi, İlhan Küçük ise Hukuki İşler Komitesi'nde yer aldı.

Atamalar çerçevesinde çevrimiçi video paylaşım uygulamasında 2,6 milyon takipçisi olan Kıbrıslı internet fenomeni Fidias Panayiotou, Ekonomi ve Parasal İşler Komitesi'nde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın en büyük siyasi rakibi olarak görülen Peter Magyar ise Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi'nde yer aldı.



İLK KOMİTE TOPLANTILARI 23 TEMMUZ'DA

AP'nin genel görünümünü yansıtan ve 25 ila 90 üyeden oluşan komitelerin başkanları ve başkan yardımcılarının belirleneceği ilk komite toplantıları, 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayda bir veya iki kez Brüksel'de toplanarak genellikle halka açık tartışmalar gerçekleştiren komiteler, AP çalışmalarının çoğunluğunu hazırlıyor ve AP'nin genel kurul oturumlarının üzerinde uzlaşı sağlanmış olan konuları onaylaması ve bu şekilde önemli siyasi tartışmalara odaklanabilmesini sağlıyor. Dış politikadan savunma ve ticarete, kültür ve eğitimden balıkçılık ve tarıma birçok konuda yasama çalışmalarından sorumlu olan parlamento komiteleri ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başkanlığında çalışmak üzere atanacak komisyon üyelerini sorgulama ve onaylamakla görevli olacak.