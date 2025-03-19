Avrupa Parlamentosunda yolsuzluk: Huawei bağlantılı soruşturma genişliyor

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturması genişliyor. Federal savcılıktan yapılan yazılı açıklamada 13 Mart'ta organize suç, kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dört kişinin tutuklandığı, dün ise bu kişilerin tutukluluk sürelerinin bir ay uzatıldığı bildirildi.

Kara para aklamakla suçlanan beşinci kişi hakkında ise şartlı tahliye kararının çıktığının belirtildiği açıklamada, soruşturmaya dahil olanların kimlikleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca 17 Mart'ta ise AP'deki Huawei ofisinde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Savcılık tarafından 13 Mart'ta yapılan açıklamada başkent Brüksel, Flaman ve Valon bölgesinin yanı sıra Portekiz'de 21 arama yapıldığı bildirilmiş, "Birkaç kişi, AP'de aktif yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla, sahte belge kullanımıyla bağlantılı olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Yolsuzluğun ticari lobicilik kisvesi altında siyasi pozisyon elde etmek için yiyecek, seyahat masraflarını karşılama, futbol maçlarına düzenli davetler yoluyla 2021'den bu yana sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Tüm bunlar, siyasi kararlar bağlamında tamamen özel ticari çıkarları teşvik etmek amacıyla yapılmış." ifadesi kullanılmıştı.