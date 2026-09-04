Avrupa-Rusya gerilimi tırmanıyor

Rusya-UKrayna savaşı giderek Rusya ile Batı arasında çatışma riski yüksek bir güvenlik krizine doğruyol alıyor. Amerikan Newsweek dergisindeki dosyaya görüş veren analistler Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en kırılgan güvenlik eşiğinde durduğunu ilan etti. Analize göre, hava sahası ihlalleri, altyapı sabotajları ve siber saldırılarla yürütülen asimetrik savaş çatışma riskini tırmandırıyor. Analistler, taraflar arasındaki diplomatik köprülerin yıkıldığı denklemde, bölgenin 1962 Küba Füze Krizi'nden çok daha belirsiz bir kırılmaya gebe olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'nın can damarı olan savunma altyapısı yeni hibrit dalganın açık hedefi durumunda. Almanya hattı peş peşe provokasyonlarla sarsılıyor. Geçen hafta Leipzig Havalimanı'nda sivil havacılığı felç etme noktasına getiren insansız hava aracı paniğininin ardından Münih kentinde orduya çalışan savunma sanayii şirketi Rohde&Schwarz kundaklama girişiminin hedefi oldu. Etkisiz hale getirilen patlayıcı madde bağlantılı ve molotofkokteylli saldırıda Bulgaristan vatandaşı iki zanlı gözaltına alınırken soruşturma Leipzig, Münih, Köln kentlerini ve Brandenburg eyaletini kapsayan geniş bir ağa yayıldı. Yetkililer, Rus sabotajından şüpheleniyor.

RUS EVİNE KARŞILIK GOETHE ENSTİTÜSÜ

Alman hükümetinin Berlin'deki Rus evinin kapatılmasından sonra, Moskova da Rusya'daki Alman kültür kurumu Goethe Enstitüleri'nin çalışmalarının sonlandırıldığı açıkladı.

AB'DEN RUSLARA VİZE ENGELİ

Yaşanan hibrit tehditler, Avrupa Birliği (AB) güvenlik politikalarının baştan yazılmasına yol açtı. Brüksel, AB genelinde Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları tartışma yeniden alevlendi. Baltık ülkeleri güvenlik açıklarının derhal kapatılması ve vizelerin tamamen askıya alınması için baskıyı artırıyor. Fransa, İtalya ve Yunanistan ise çekimser tutum sergiliyor.

RESTLEŞME SERTLEŞİYOR

Saha sabotajlarla ısınırken diplomasi hattında karşılıklı meydan okumalar derinleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rus ordusunun seferberlik hamlelerine ilişkin iddialarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cephedeki gerçeklerin örtbas edilemeyeceğini savunarak, "Tamamen zırvalık. Ukrayna her ay 10 bin asker kaybediyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör