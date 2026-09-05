Avrupa-Rusya hattında tansiyon yükseliyor
Almanya'daki Leipzig- Halle Havalimanı'nda geçen ay başında patlayıcı yüklü bir İHA bulunmasının ardından Avrupa ile Rusya arasındaki diplomatik kriz giderek derinleşiyor. Almanya ve İngiltere Rusya'yı hedef alırken, Moskova suçlamaları reddederek sert misilleme adımları atacağını duyurdu. Almanya'da Leipzig Havalimanı'na yönelik dron saldırısı girişiminin ardından, ülke genelindeki elektrik şebekelerini hedef alan yeni sabotaj iddiaları nedeniyle polis teyakkuza geçti. Almanya ve İngiltere'nin diplomatik, siaysi, kültürel ve ekonomik amabargo hamlelerinin ardından Rusya, Avrupa'nın atacağı yeni adımlara karşılıksız kalınmayacağını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ilişkileri düzeltme çabalarının Almanya ve müttefiklerince baltalandığını savunan Moskova her türlü mukabil tedbirin masada olduğunu söyledi
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