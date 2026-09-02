Avrupa: Saldırılardan Rusya sorumlu
RUSYA ile Ukrayna savaşında sahadaki durum kötüleşirken Avrupa – ABD arasında Moskova krizi yaşanıyor. Avrupa'da son zamanlarda yaşanan saldırılar da sürüyor. Dün Almanya'da linyit yakıtıyla çalışan Jaenschwalde santralinin elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezine saldırı oldu. Almanya'nın son saldırı ve birkaç gün de havalimanındaki şüpheli drone'un arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüğü basına yansıdı. Öte yandan ABD'nin, Rusya'yı G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na davet etmesi Avrupalıların sert tepkisine ve aile fotoğrafı krizine yol açtı. Bakanlar, ev sahibi ülke ABD'ye, Rus bakanın yer alacağı aile fotoğrafında kendilerinin yer almayacağını bildirdi
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