Avrupa savaş düzenine geçiyor

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın Avrupa geneline yayılma riski her geçen gün artıyor. Moskova yönetimi ile NATO arasındaki söz düellosu "nükleer tehdit" aşamasına geçti. Mevcut ABD yönetiminin Ukrayna'ya sağlanan askeri desteği azaltması ve Rusya'dan geldiği öne sürülen sabotaj saldırılarıyla birlikte Avrupa ülkelerinde de "savaş düzenine" geçen ülke sayısı artmaya başladı. İşte kıtada son günlerde tansiyonu yükselten bazı gelişmeler:

KREMLİN: MESAJIMIZ ULAŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad bölgesine saldırması halinde, Rusya'nın "nükleer silah kullanabileceği" yönündeki mesajını muhataplarının gayet iyi anladığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm cephaneliğini kullanabileceği yönündeki uyarısının NATO'ya ulaştığını doğruladı. Rutte ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin hakkında "Putin'i o kadar ciddiye almıyorum" mesajını verdi.

ORDULAR TEYAKKUZDA

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, NATO'nun karar alması ve ihtiyaç doğması halinde ülkesine nükleer silah konuşlandırılabileceğini söyledi.

Danimarka, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa'da birçok ülkenin savunma harcamaları rekor seviyelere ulaştı.

Norveç'in Svalvard bölgesine yönelik olası Rus saldırılarına karşılık tahliye planı hazırladığı biliniyor.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Rusya Devlet Putin, bu yıl 4'üncü kez artırarak toplam ordu personelini 2.44 milyona çıkardı. Savunma bütçesi yüzde 27 artışla 180 milyar euroya ulaştı. Savaş hazırlığı için sağlık ve eğitim bütçelerinde yüzde 6 ila 7 kesintiye gidilecek.

Bunlara ek olarak Avrupa ülkeleri Rusya'ya verilecek cevaplar konusunda da ayrışma içinde. Batılı ülkeler, Rusya'yı son aylarda topraklarına yönelik çeşitli sabotaj saldırıları yapmakla suçluyor. Bir grup Moskova ile müzakere isterken AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius ise Euronews'e verdiği mülakatta, "Eğer Rusya tarafından hedef alınıyorsak, cevabımız da en az bu saldırılar kadar Moskova için can yakıcı olmalı" ifadelerini kullandı.

FRANSA VE BELÇİKA SOKAKLARI KARIŞTI

Fransa'da şiddet olaylarının yaşandığı lise eylemleri yaygınlaşarak devam ediyor. Fransa'da geçen hafta Paris çevresinde başlayan lise protestoları ülke geneline yayıldı. Eğitim koşullarını protesto eden öğrencilerin eylemlerinde 625 kişi gözaltına alınırken, öğrenci, okul çalışanı ve güvenlik güçlerinden toplam 202 kişi yaralandı. Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya da sıçradı.

DÜNYA PUTİN'E KİLİTLENDİ

RUSYA Devlet Başkanı Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısındaki konuşmasında Batı hegemonyasının sona ermesiyle birlikte dünyadaki durumun daha iyi yönde değişeceğini söyledi. Putin konuşmasında "Batılı ülkelerin etkisi, BM'de dengesizliğe yol açıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör