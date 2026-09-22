Avrupa savaş pozisyonunda

İsrail kaynaklı küresel enerji krizinden fazlasıyla etkilenen Avrupa'da bir yandan da savaş çanları çalıyor. Economist dergisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine dayandırdığını haberine göre Kremlin önümüzdeki günler ya da aylar içerisinde bir NATO ülkesine saldırarak Avrupa-ABD'yi test edecek. Avrupa'daki ülkeler de tek tek savaş hazırlığı pozisyonuna geçmeye başladı:

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm siyasi parti liderleriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Almanya: Hastanelere olası savaş senaryolarına karşı hazırlık yapmaları konusunda bilgi verildi.

İngiltere: Halka "konserve stokları yapmaları" konusunda çağrı yapıldı.

NATO: İttifakın Askeri Komitesi Başkanı Amiral Cavo Dragone, Rusya'nın olası bir saldırısına karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

BBC'DEN SORU: HAZIR MISINIZ?

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sr Richard Knighton, Rusya'dan gelen tehdidin 35 yıllık silahlı kuvvetler kariyerinde "en tehlikeli" dönemini yaşadığı anlamına geldiğini söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin bir haberi ise büyük yankı getirdi. "Savaş yaklaşıyor olabilir: Peki İngiltere psikolojik olarak hazır mı?" sorusu sorulan yayına sosyal ağlarda cevap ve tepki yağdı.