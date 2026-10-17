Avrupa şekerli içeceklere savaş açtı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Açıklamada, "Aşırı şeker tüketimi obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve diş çürüğü riskinin artmasına neden olmaktadır. Şekerli içeceklerin tüketimindeki artıştan kaynaklanan yıllık sağlık harcamalarının ise yaklaşık 2.1 milyar euro olduğu tahmin edilmektedir" ifadesi kullanıldı. Düzenlemeye göre, söz konusu verginin 1 Temmuz 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Elde edilecek vergi gelirinin, yasal sağlık sigortası primlerini istikrarlı tutmak için sağlık fonuna aktarılacağı kaydedildi.

AMAÇ ÖNLEYİCİ SAĞLIK

Fransa merkezli Euronews sitesi de Almanya'daki gibi benzer şeker vergisi uygulamalarını ele aldı. Fransa, Portekiz ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde de benzer vergilendirme bulunuyor. Yasa taslağına göre, toplam şeker oranı 100 ml'de 5 g veya daha fazla olan içecekler bu vergiden etkilenecek. En az 5 g, ancak 100 ml'de 8 g'dan az şeker içeren içecekler için litre başına 0.2 euro vergi alınacak. Şeker oranı 100 ml'de 8 g ve üzerindeyse, vergi litre başına 0.32 euroya çıkacak. Listeye kolalar gibi gazlı içecekler, buzlu çaylar, enerji içecekleri, meyve nektarları ve ilave şeker içeren meyve suyu konsantreleri de giriyor. Süt, yulaf ve pirinç içecekleri ile saf meyve ve sebze suları vergiden muaf olacak. Şeker yerine tatlandırıcı içeren içecekler de vergiye tabi olmayacak.





ASİTLİ İÇECEKLER ÇOCUK BEYNİNE ZARAR VERİYOR

İngiltere'de bulunan King's College London uzmanları tarafından yapılan bir araştırma çocuklarda asitli içeceğin ne denli zararlı olduğunu ortaya koydu. Çalışma kapsamında 11 yaşındaki 9 bin 600 çocuğun verileri incelendi. Haftada iki kutu kola gibi asitli ve şekerli içecek tüketen çocukların beyinlerinin hasar gördüğü belirlendi. Uzmanlara göre bu oran bile çocuklarda depresyon gibi sorunları tetiklemeye yetiyor. DIŞ HABERLER

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör