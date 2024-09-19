Avrupa sele yenik düştü

Orta Avrupa'da günlerdir can ve mal kayıplarına yol açan Boris Fırtınası etkisini, özellikle İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerden Emilia-Romagna'da gösteriyor. İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, kuzeydeki Emilia- Romagna bölgesinde sel ve taşkınlara neden olurken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Gece boyunca süren yağışlar, bölgeden geçen Senio, Marzeno ve Lamone gibi bazı nehir ve derelerde taşkınlara neden oldu. Bölgede olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentlerin Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Faenza ve Rimini olduğu aktarıldı.Polonya'daki alarm durumu da sürüyor. Taşan nehirler güney Polonya'yı tehdit ediyor. Polonya'nın güneybatısındaki askerler ve gönüllüler, Orta Avrupa'da günlerdir devam eden sel felaketinin ardından ev ve işyerlerini korumak için Wroclaw kenti çevresindeki taşan nehirlerin yakınına kum torbaları bıraktı. Dört Orta Avrupa ülkesinde son günlerde sel nedeniyle 23 kişi öldü.