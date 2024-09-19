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Giriş Tarihi: 20.9.2024

Avrupa sele yenik düştü

Avrupa’yı etkisi altına alan yağış, sel ve taşkınlara neden oluyor. Binlerce insan evlerinden tahliye ediliyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle Orta Avrupa ülkeleri alarma geçti

DIŞ HABERLER
Avrupa sele yenik düştü
Orta Avrupa'da günlerdir can ve mal kayıplarına yol açan Boris Fırtınası etkisini, özellikle İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerden Emilia-Romagna'da gösteriyor. İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, kuzeydeki Emilia- Romagna bölgesinde sel ve taşkınlara neden olurken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Gece boyunca süren yağışlar, bölgeden geçen Senio, Marzeno ve Lamone gibi bazı nehir ve derelerde taşkınlara neden oldu. Bölgede olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentlerin Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Faenza ve Rimini olduğu aktarıldı.




Polonya'daki alarm durumu da sürüyor. Taşan nehirler güney Polonya'yı tehdit ediyor. Polonya'nın güneybatısındaki askerler ve gönüllüler, Orta Avrupa'da günlerdir devam eden sel felaketinin ardından ev ve işyerlerini korumak için Wroclaw kenti çevresindeki taşan nehirlerin yakınına kum torbaları bıraktı. Dört Orta Avrupa ülkesinde son günlerde sel nedeniyle 23 kişi öldü.
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Avrupa sele yenik düştü
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